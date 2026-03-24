Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Marzo de 2026

Este martes, 24 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 11:05 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 55 km al sur de Minatitlán, Veracruz, a 164 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc. 55 km al SUR de MINATITLAN, VER 24/03/26 11:05:09 Lat 17.50 Lon -94.44 Pf 164 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 24, 2026

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Con información de N+

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