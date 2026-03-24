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Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Marzo de 2026

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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 24 de marzo de 2026

Este 24 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este 24 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este martes, 24 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 11:05 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 55 km al sur de Minatitlán, Veracruz, a 164 km de profundidad.

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