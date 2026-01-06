¿Tembló Hoy? Reporte de Sismos en México y Magnitudes del SSN

Este Día de Reyes Magos te informamos si se registraron temblores en el país, en N+ te compartimos qué indicó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy, 6 de enero de 2026.

La actividad sísmica continúa asociada al sismo de magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, en la región de la Costa Chica. El SSN informó que hasta las 20:00 horas del 5 de enero se habían contabilizado 2,781 réplicas del movimiento telúrico principal, en N+ te precisamos lo que pasó y las afectaciones que dejó el temblor del pasado viernes: Video del Momento de Cómo se Sintió el Fuerte Sismo en Guerrero Hoy 2 de Enero de 2026.

¿Tembló este miércoles?

Hasta las 7:37 horas de este miércoles, el SSN no ha reportado algún sismo en el país.

Recomendaciones cuando suena la Alerta Sísmica

Mantenerse informado únicamente por canales oficiales del SSN y Protección Civil.

Identificar zonas de seguridad en casa y trabajo.

Tener listo un plan familiar de emergencia y una mochila básica.

