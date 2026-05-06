Desde las primeras horas de este miércoles, 6 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas de ayer, 5 de mayo, se han registrado 295 réplicas del sismo de magnitud 5.6 ocurrido ayer en Pinotepa Nacional, Oaxaca, la más grande de magnitud 4.1.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 4:32 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 42 km al este de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 108 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 42 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX 06/05/26 04:32:28 Lat 16.54 Lon -94.44 Pf 108 km pic.twitter.com/dIcJCOoxaC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 6, 2026

A las 4:00 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 152 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 5 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 152 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 06/05/26 04:12:24 Lat 14.15 Lon -93.45 Pf 5 km pic.twitter.com/yeLp2KTXI1 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 6, 2026

A las 00:10:31 se reportó un sismo de magnitud 4.6 a 3 km al sur de Cacahoatan, Chiapas, a 127 km de profundidad.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.6 Loc 3 km al SUR de CACAHOATAN, CHIS 06/05/26 00:10:31 Lat 14.96 Lon -92.16 Pf 127 km pic.twitter.com/Lgds9DYmCF — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 6, 2026

A las 00:10:28 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.5 a 32 km al este de Motozintla, Chiapas, a 172 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 32 km al ESTE de MOTOZINTLA, CHIS 06/05/26 00:10:28 Lat 15.38 Lon -91.95 Pf 172 km pic.twitter.com/TptGt25IQM — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 6, 2026

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