¿Cuántos Simulacros de Sismo Faltan en 2026? Estas son las Fechas que Dio Protección Civil

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se realizó el simulacro regional de sismo en Ciudad de México y Estado de México, primer ejercicio del año que activó 13 mil 900 altavoces a las 11:00 horas. Con este ejercicio completado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que restan dos simulacros nacionales en 2026.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, anunció el pasado lunes 16 de febrero en la conferencia matutina las fechas de los tres simulacros programados para este año, de los cuales el primero —de carácter regional— ya se ejecutó en la zona centro del país.

Simulacros nacionales pendientes en 2026

Los dos ejercicios nacionales restantes están programados para fechas específicas que coinciden con momentos significativos para el Sistema Nacional de Protección Civil.

El primer simulacro nacional tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. Esta fecha conmemora el 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil, surgido tras el terremoto de 1985 que transformó los protocolos de emergencia en México.

El segundo ejercicio nacional se realizará el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas, en el marco de los terremotos de 1985 y 2017. Este simulacro representa un cambio histórico en los protocolos de prevención.

Primera vez que un simulacro nacional se realiza en fin de semana

Por primera ocasión en la historia de estos protocolos, un simulacro nacional se llevará a cabo en día sábado. Este cambio permitirá evaluar los mecanismos de actuación y la organización familiar en un contexto no laboral.

La titular de la CNPC explicó que este escenario inédito resulta necesario para la prevención integral, ya que permite poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y las instituciones gubernamentales fuera del horario habitual de trabajo.

Alcance de los simulacros nacionales

Para los dos ejercicios nacionales programados, la alerta sísmica sonará a través de 14 mil 191 altavoces distribuidos en ocho estados: Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y Estado de México.

Además del sistema de altavoces, se enviará un mensaje de texto a 105 millones 33 mil 512 teléfonos celulares. La CNPC trabaja actualmente en optimizar los mensajes del sistema de alertamiento por telefonía celular para garantizar su efectividad.

Funcionamiento del Sistema de Alerta Sísmica en 2026

Velázquez Alzúa destacó que el Sistema de Alerta Sísmica ha operado con normalidad durante los movimientos telúricos registrados en lo que va del año.

"El Sistema de Alerta Sísmica ha operado con normalidad y éxito durante los movimientos telúricos registrados en lo que va del año", señaló la funcionaria al referirse específicamente a los sismos del 2 y 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y el del 8 de febrero en Puerto Escondido, Oaxaca.

La titular de la CNPC hizo un llamado a la población para participar con responsabilidad en los próximos ejercicios, mantener la calma al escuchar la alerta, ubicar las zonas de menor riesgo, seguir las rutas de evacuación y atender las indicaciones de las autoridades.

