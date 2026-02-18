Decomisan Media Tonelada de Droga en Aeronave Clandestina en Oaxaca, informa García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 18 de febrero de 2026, que se decomisó media tonelada de droga en aeronave clandestina en Oaxaca.

Mediante redes sociales, el secretario García Harfuch indicó que el aseguramiento de la droga se logró gracias a la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

En el lugar se aseguraron 534 paquetes… pic.twitter.com/fTdzsUOq5Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 18, 2026

Aseguran más de media tonelada de droga

Indicó que elementos de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional (GN) detectaron la aeronave clandestina en Oaxaca, que transportaba droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se decomisó media tonelada de droga en una aeronave clandestina en Oaxaca.https://t.co/9D6WwMKmF1 — NMás (@nmas) February 18, 2026

García Harfuch detalló que en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a hacer comercializadas en las calles.

Información en desarrollo...

