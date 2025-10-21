Se Destraba Audiencia para Juicio Oral en Caso Yigal ‘N’ Tras Casi 4 Años de Proceso

Después de casi cuatro años de que Yigal ‘N’ fue detenido, acusado de provocar un accidente automovilístico en el que perdieron la vida Estefanía, Bryan y Edín, el caso podría finalmente avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Notica relacionada: A Cuatro Años del Caso de Yigal ‘N’ Sigue sin Haber Justicia; Madres Exigen Juicio Oral

El presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, informó que ya solicitó información a la jueza Susana Betancourt sobre el estatus del proceso.

Señaló que la audiencia intermedia, en la que se seleccionan las pruebas de cargo y descargo, ya se había celebrado. Sin embargo, un tribunal federal suspendió temporalmente el proceso, lo cual retrasó la programación del juicio.

Se espera a que se fije una fecha para la audiencia de juicio oral

De acuerdo con Álvarez Pulido, esa fase ya fue superada y actualmente sólo se está verificando que la jueza haya recibido el comunicado oficial de dicha resolución, lo cual permitiría que un tribunal distinto fije la fecha para la audiencia de juicio oral.

Y solamente estamos corroborando que la jueza ya haya recibido el comunicado oficial de esa resolución que en todo caso ya pueda remitir el caso para que un tribunal diferente fije audiencia de juicio; en días próximos lo estaremos comunicando José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco

Se espera que en los próximos días haya novedades formales respecto a la fecha de la audiencia.

Rodolfo Martín / N+

Historias recomendadas: