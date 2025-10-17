Inicio Guadalajara A Cuatro Años del Caso de Yigal ‘N’ Sigue sin Haber Justicia; Madres Exigen Juicio Oral

A Cuatro Años del Caso de Yigal ‘N’ Sigue sin Haber Justicia; Madres Exigen Juicio Oral

Yigal ‘N’ fue detenido en 2021, y desde entonces, su defensa ha estado acudiendo a procedimientos diversos para postergar el proceso

Caso Yigal N: Así avanza a 4 años

Yigal 'N' continúa sin recibir una sentencia. Foto: N+

Este 17 de octubre se cumplen cuatro años del caso Yigal ‘N’, uno que ejemplifica la reiterada búsqueda de justicia por parte de los familiares de Estefanía, Bryan y Edín, quienes vieron truncados sus sueños y vidas. 

Los jóvenes fallecieron en un accidente vial provocado presuntamente por Yigal ‘N’ en la avenida López Mateos y, aun con el desgaste emocional de cuatro años de lucha, las madres de las víctimas continúan exigiendo justicia.

Se me hace increíble que ya el viernes, cumpliéndose cuatro años, y aún no se le declare culpable y es lo único que queremos: que conforme a la ley nos den respuesta

Giselle Aceves, madre de Estefanía

Amanda Aguirre, madre de Josué Edín, agregó que a cuatro años del accidente aún no tienen respuesta ni fecha para la apertura de un juicio oral

Se cumplen cuatro años del fatal accidente que provocó Yigal, donde falleció mi hijo, Josué, Estefanía y Bryan; venimos a decirles que hasta el día de hoy no tenemos respuesta 

Amanda Aguirre, madre de Josué Edín

¿Qué ha pasado al momento con Yigal ‘N’?

Cabe recordar que Yigal ‘N’ fue detenido el 21 de octubre de 2021, cuatro días después del accidente; desde entonces permanece en prisión a la espera de sentencia.

Yigal permanece preso en el complejo de Puente Grande y su defensa ha estado acudiendo a procedimientos diversos para postergar el proceso.

Jorge Ocegueda / N+

