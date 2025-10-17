A Cuatro Años del Caso de Yigal ‘N’ Sigue sin Haber Justicia; Madres Exigen Juicio Oral

Este 17 de octubre se cumplen cuatro años del caso Yigal ‘N’, uno que ejemplifica la reiterada búsqueda de justicia por parte de los familiares de Estefanía, Bryan y Edín, quienes vieron truncados sus sueños y vidas.

Los jóvenes fallecieron en un accidente vial provocado presuntamente por Yigal ‘N’ en la avenida López Mateos y, aun con el desgaste emocional de cuatro años de lucha, las madres de las víctimas continúan exigiendo justicia.

Se me hace increíble que ya el viernes, cumpliéndose cuatro años, y aún no se le declare culpable y es lo único que queremos: que conforme a la ley nos den respuesta Giselle Aceves, madre de Estefanía

Amanda Aguirre, madre de Josué Edín, agregó que a cuatro años del accidente aún no tienen respuesta ni fecha para la apertura de un juicio oral.

Se cumplen cuatro años del fatal accidente que provocó Yigal, donde falleció mi hijo, Josué, Estefanía y Bryan; venimos a decirles que hasta el día de hoy no tenemos respuesta Amanda Aguirre, madre de Josué Edín

¿Qué ha pasado al momento con Yigal ‘N’?

Cabe recordar que Yigal ‘N’ fue detenido el 21 de octubre de 2021, cuatro días después del accidente; desde entonces permanece en prisión a la espera de sentencia.

Yigal permanece preso en el complejo de Puente Grande y su defensa ha estado acudiendo a procedimientos diversos para postergar el proceso.

