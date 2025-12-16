Activan Precontingencia Ambiental Hoy 16 de Diciembre 2025: Municipios Afectados en Jalisco
N+
La SEMADET informó la activación de una precontingencia ambiental por altas concentraciones de partículas PM10, con impacto en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara
COMPARTE:
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó la mañana de este martes una precontingencia ambiental por partículas PM10 en la estación Las Pintas, al registrarse 126 puntos de contaminación a las 07:00 horas.
¿Qué municipios se verán afectados?
Esta condición afecta principalmente a los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, por lo que autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para tomar medidas preventivas y proteger la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Entre las recomendaciones emitidas se encuentran
- Evitar cualquier tipo de quema al aire libre.
- Reducir el uso del automóvil o compartir el vehículo.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C.
- Mantenerse bien hidratados, bebiendo abundante agua.
SEMADET exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se da seguimiento a la evolución de la calidad del aire en la zona.
Las noticias N+
Historias recomendadas:
- Graban a Dos Tapatíos Capturando a Palomas en Pleno Centro de la Ciudad de Aguascalientes
- Así se Vivieron Las Mañanitas a La Virgen de Guadalupe en el Santuario de Guadalajara
- Presunto Asalto Termina en Asesinato Cerca de la Estación San Juan de Dios, en Guadalajara
- ¿Qué Hacer en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en Diciembre 2025? Lista de Actividades Gratis