Inicio Guadalajara Activan Precontingencia Ambiental Hoy 16 de Diciembre 2025: Municipios Afectados en Jalisco

Activan Precontingencia Ambiental Hoy 16 de Diciembre 2025: Municipios Afectados en Jalisco

|

N+

-

La SEMADET informó la activación de una precontingencia ambiental por altas concentraciones de partículas PM10, con impacto en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara

Activan Precontingencia Ambiental Hoy 16 de Diciembre 2025: Municipios Afectados y Recomendaciones en Jalisco

Activan precontingencia ambiental en Las Pintas. Foto: SemadetJal

COMPARTE:

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó la mañana de este martes una precontingencia ambiental por partículas PM10 en la estación Las Pintas, al registrarse 126 puntos de contaminación a las 07:00 horas.

¿Qué municipios se verán afectados?

Esta condición afecta principalmente a los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, por lo que autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para tomar medidas preventivas y proteger la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran

  • Evitar cualquier tipo de quema al aire libre.
  • Reducir el uso del automóvil o compartir el vehículo.
  • Consumir alimentos ricos en vitamina C.
  • Mantenerse bien hidratados, bebiendo abundante agua.

SEMADET exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se da seguimiento a la evolución de la calidad del aire en la zona.

Las noticias N+

Historias recomendadas:

 

Medio Ambiente
Inicio Guadalajara Activan precontingencia ambiental hoy 16 diciembre 2025 municipios recomendaciones jalisco