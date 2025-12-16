Activan Precontingencia Ambiental Hoy 16 de Diciembre 2025: Municipios Afectados en Jalisco

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó la mañana de este martes una precontingencia ambiental por partículas PM10 en la estación Las Pintas, al registrarse 126 puntos de contaminación a las 07:00 horas.

¿Qué municipios se verán afectados?

Esta condición afecta principalmente a los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, por lo que autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para tomar medidas preventivas y proteger la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran

Evitar cualquier tipo de quema al aire libre.

Reducir el uso del automóvil o compartir el vehículo.

Consumir alimentos ricos en vitamina C.

Mantenerse bien hidratados, bebiendo abundante agua.

SEMADET exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se da seguimiento a la evolución de la calidad del aire en la zona.

Las noticias N+

Historias recomendadas: