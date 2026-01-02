Inicio Guadalajara ¿Por Qué Sonó la Alerta Sísmica Hoy 2 de Enero de 2026 en Jalisco?

¿Por Qué Sonó la Alerta Sísmica Hoy 2 de Enero de 2026 en Jalisco?

La alerta sísmica provocó que, por protocolo, se evacuaran algunos centros de salud del estado de Jalisco. Tal como en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y la Clínica 14 del IMSS

Alerta sísmica en Jalisco 2 de enero 2026; por esto sonó

Las alarmas se activaron en varios puntos del estado de Jalisco. Foto: Ilustrativa | Pixabay

La alerta sísmica sorprendió a las y los jaliscienses durante la mañana de este 2 de enero de 2026, al igual que a millones de personas en el resto del país, pero ¿por qué sonó?

Esta alerta se hizo presente en los dispositivos móviles poco después de las 08:00 horas, ya que de acuerdo con el Sismológico Nacional, se detectó un sismo de magnitud 6.5 en el suroeste de San Marcos, Guerrero.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 de la mañana, a 15 kilómetros de la zona antes mencionada; sin embargo, la alerta sísmica se activó en los celulares de varios estados de la República Mexicana. 

¿El sismo fue perceptible en Jalisco?

De acuerdo con Protección Civil, en la Zona Metropolitana de Guadalajara no fue perceptible el sismo. No obstante, las autoridades están verificando si el movimiento telúrico tuvo afectaciones en zonas como Sayula, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Atoyac, Mazamitla, Gómez Farías, Tecalitlán, Zapotitlán de Vadillo, Concepción de Buenos Aires, Quitupan, Tonila y La Manzanilla de la Paz.

Lo anterior es porque, según autoridades de Protección Civil, el sismo fue perceptible de manera leve al sur de Jalisco. Aun así, en el Área Metropolitana de Guadalajara se llevaron evacuaciones por protocolo, tal como en la Clínica 14 y en una recaudadora del municipio de Tonalá. 

El personal de Protección Civil municipal y estatal se mantiene recorridos preventivos en estas zonas, con el objetivo de verificar condiciones, identificar posibles daños o descartarlos, y brindar atención oportuna en caso de ser necesario

Protección Civil del Estado de Jalisco

