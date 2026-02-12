Localizan con Vida a 2 Abogados Privados de la Libertad en Guadalajara

Los abogados que fueron reportados como desaparecidos desde noviembre de 2025 en Guadalajara, fueron localizados con vida y con buen estado de salud. Se trata de Rosa Berenice Alexander Domínguez y José Guillermo Campos Vázquez.

Esta información fue confirmada por la Vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, quien además mencionó que los abogados fueron víctimas de delito durante su privación ilegal de la libertad.

A pesar de que a los abogados no se les encontraron huellas de violencia o lesiones visibles, sí presentaron afectación en el ámbito psicosocial, de acuerdo a la línea de investigación del caso, que por el momento es reservada.

En diciembre de 2025, el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que la principal línea era la labor de abogacía que ambos desaparecidos ejercían.

Continuamos con las investigaciones del caso, no podría dar más datos del móvil por la seguridad de las víctimas y la investigación, se continuará trabajando en la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo, Vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco

¿Qué pasó con los abogados?

El 24 de noviembre de 2025 cuando José Guillermo, de 40 años, fue sustraído de su domicilio en la colonia Santa Elena Alcalde, en Guadalajara. Y dos días después, Rosa Berenice, de 37 años, fue privada ilegalmente de la libertad en la colonia Rancho Nuevo.

Ambos fueron sustraídos con lujo de violencia por sujetos armados. Fueron liberados de su cautivero hace una semana, sin embargo, los captores no solicitaron rescate. Hasta el momento se desconocen los motivos de este móvil.

