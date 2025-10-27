Inicio Guadalajara Árbol Cae Sobre Menor de 7 Años Mientras Juega en Área Verde de Tlaquepaque

Árbol Cae Sobre Menor de 7 Años Mientras Juega en Área Verde de Tlaquepaque

El árbol, según vecinos, había sido reportado por estar en malas condiciones. Jamás imaginaron que terminaría cayendo contra uno de los niños de la colonia

Niño resulta lesionado tras caída de árbol en la colonia El Sauz, Tlaquepaque

El árbol estaba en malas condiciones previamente al accidente. Foto: N+

La diversión estuvo a punto de terminar en tragedia para unos niños que se encontraban jugando en un área verde de la colonia El Sauz, en Tlaquepaque, tras la caída de un árbol.

Familiares afirman que el árbol, que se encontraba en malas condiciones, ya había sido reportado a las autoridades correspondientes. Sin embargo, nunca atendieron el llamado y es este el que cayó sobre un menor de siete años, según vecinos de El Sauz. 

Un accidente, le tocó la mala suerte al niño [...] de 7 años

Roberto, vecino de la zona

¿Qué pasó con el menor tras la caída del árbol en El Sauz?

El señor Roberto agregó que el menor presentaba una lesión en el fémur, pero desconoce si el pequeño necesitará de alguna cirugía.

Cabe mencionar que el menor fue atendido y trasladado por paramédicos de Cruz Roja Toluquilla a un puesto de socorros. Por fortuna, su vida no corre peligro. 

Javier Sandoval / N+

