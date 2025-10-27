Árbol Cae Sobre Menor de 7 Años Mientras Juega en Área Verde de Tlaquepaque

La diversión estuvo a punto de terminar en tragedia para unos niños que se encontraban jugando en un área verde de la colonia El Sauz, en Tlaquepaque, tras la caída de un árbol.

Noticia relacionada: Auto de Lujo de Más de 5 Millones Choca Contra un Árbol en Zona Esmeralda, Atizapán

Familiares afirman que el árbol, que se encontraba en malas condiciones, ya había sido reportado a las autoridades correspondientes. Sin embargo, nunca atendieron el llamado y es este el que cayó sobre un menor de siete años, según vecinos de El Sauz.

Un accidente, le tocó la mala suerte al niño [...] de 7 años Roberto, vecino de la zona

¿Qué pasó con el menor tras la caída del árbol en El Sauz?

El señor Roberto agregó que el menor presentaba una lesión en el fémur, pero desconoce si el pequeño necesitará de alguna cirugía.

Cabe mencionar que el menor fue atendido y trasladado por paramédicos de Cruz Roja Toluquilla a un puesto de socorros. Por fortuna, su vida no corre peligro.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: