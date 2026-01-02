Familia Estadounidense se Resiste a Asalto en Tonalá y le Disparan a Niño de 7 Años

Un viaje vacacional se convirtió en una pesadilla para una familia originaria del estado de Virginia, Estados Unidos, luego de que fueran víctimas de un violento asalto en la autopista a Zapotlanejo, en el municipio de Tonalá.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la madrugada, a la altura de Arroyo de Enmedio, cuando el padre de familia se encontraba cambiando una llanta tras sufrir un percance vial. En ese momento, un sujeto se aproximó portando un arma de fuego de fabricación hechiza y los amagó para asaltarlos.

De acuerdo con el comisario de la Policía de Tonalá, Isaac Islas, se produjo un forcejeo entre el delincuente y el padre del menor, durante el cual el agresor accionó el arma. El disparo lesionó primero de manera leve al adulto en la mano derecha y posteriormente impactó en el cráneo del niño de siete años, quien dormía en los asientos traseros del vehículo.

El menor fue trasladado en estado de salud crítico

Tras la agresión, los familiares trasladaron de inmediato al menor al Hospital Centro de Tonalá, donde su estado de salud fue reportado como grave. En tanto, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para localizar al responsable, sin que hasta el momento se haya logrado su detención.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido una postura oficial respecto a este hecho violento ocurrido en territorio jalisciense.

