Presunto Asesino de Daniela Julieth Podría Enfrentar Proceso Penal con Diagnóstico Psiquiátrico

Marco Alexander ‘N’, joven de 18 años que presuntamente asesinó a puñaladas a Daniela Julieth el 23 de septiembre en Zapopan, Jalisco, presenta perturbación psiquiátrica y escuchaba supuestas voces que le ordenaban cometer el homicidio, de acuerdo a policías que lo detuvieron y al Ministerio Público.

En caso de que se confirme una alteración mental en el detenido, tendrá que definirse si ésta es transitoria o permanente sobre la base de peritajes. Daniel Espinosa Licón, especialista en Derecho Penal, indicó qué escenario prevé la legislación ante un caso de este tipo, el cual tendrá que acreditarse ante el juez.

¿Cuándo se llevará a cabo la audiencia de Marco Alexander 'N'?

Cabe señalar que este 30 de septiembre, un juez de control determinará si se vincula a proceso a Marco Alexander ‘N’.

Fue el 26 de septiembre cuando fue presentado ante un juez, y la Fiscalía de Jalisco lo imputó por homicidio calificado, y no por feminicidio. Su defensa pidió la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que se espera que mañana se reanude la audiencia.

A partir de esto se van a generar condiciones especiales del procedimiento, es decir, si procede vincularlo a proceso, si proceden medidas cautelares, pero el procedimiento se va a ajustar Daniel Espinosa Licón, especialista en Derecho Penal

Lo anterior significa que en todo el proceso penal, Marco Alexander ‘N’ deberá estar acompañado, de preferencia, por un médico psiquiatra.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, pero dentro del plazo de indagatoria de 48 horas posteriores a la detención, hubo elementos para descartar esta situación, por lo que el asesinado no ocurrió porque la víctima fuera mujer o existiera alguna relación sentimental o de amistad.

No, simplemente refiere que vio la oportunidad, vio el tema que era vulnerable y se metía a la casa Roberto López Macías, Comisario de la Policía de Zapopan

Rodolfo Martín / N+

