Entregan a su Familia el Cuerpo de Daniela Julieth, Joven Asesinada a Puñaladas en Zapopan

El cuerpo de Daniela Julieth, joven nutrióloga que fue asesinada en Zapopan, ya fue entregado a su familia para darle una sepultura digna.

Marco Alexander 'N', quien irrumpió en su domicilio para quitarle la vida, continúa a disposición del agente del Ministerio Público.

¿Qué pasó el día de los hechos?

Fue el 24 de septiembre cuando Marcos Alexander, supuestamente influenciado por el género musical del metal pesado, tomó diferentes camiones sin rumbo fijo desde Tonalá en busca de una víctima aleatoria.

Simplemente nos comenta que por escuchar una música de black metal, un tipo de metal, una música lo llevó a este hecho Roberto López Macías, Comisario de la Policía de Zapopan

El joven portaba una capa negra y estaba fajado a la cintura con un cuchillo táctico. Se bajó del camión en el Periférico, a la altura de la colonia Arboledas, en Zapopan, y comenzó a caminar.

Después de haber caminado alrededor de 500 metros, el joven llegó a la colonia Paseos del Sol, entró a una casa ubicada sobre la calle Pegaso, y consiguió ingresar a la habitación de Daniel Julieth.

Sin decir ni una sola palabra, el joven empezó a atacar a Daniela, quien murió después de haber recibido varias cuchilladas.

Los gritos de la joven alertaron a los vecinos, quienes consiguieron retener al sujeto que casi conseguía escapar. A la llegada de la policía, Marco Alexander fue detenido.

Cabe mencionar que Daniela Julieth era proveniente de Puerto Vallarta, en donde estudió la carrera de Nutrición, y en Guadalajara estaba ejerciendo su profesión.

