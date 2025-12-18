Cientos de Choferes Varados Pasan la Noche Fría en Carretera Guadalajara-Colima por Pipa Volcada

Cientos de choferes de camiones, tráileres y automovilistas pasaron una noche congelada sobre la carretera Guadalajara-Colima, luego de que la circulación fue cerrada por completo tras la volcadura de una pipa cargada con 26 mil litros de ácido nítrico.

Noticia relacionada: Permanece Cerrada la Carretera a Morelia por Volcadura de Pipa Cargada con Ácido Nítrico

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la tarde del 17 de diciembre, a la altura del kilómetro 40, en el municipio de Acatlán de Juárez. Los conductores no tuvieron más opción que quedarse a dormir en sus vehículos, mientras se realizaban trabajos para retirar la pipa volcada.

Sí, pues me tocó dormir. Me quedé atorado desde las 11:00 de la noche. Sí Arturo Patiño, uno de los choferes que se quedó a dormir en su tráiler

El cierre se realizó alrededor de las 8:00 de la noche debido a la peligrosidad del producto que contenía la pipa volcada. Se llevaron a cabo maniobras de trasvase del químico y el retiro de la cabina incendiada, así como la misma pipa. El cierre duró casi 10 horas.

Después de que fue reabierta la circulación, se habilitó un carril de ingreso a la ciudad. Durante los trabajos, tres elementos de Protección Civil resultaron lesionados.

Es bastante peligroso, bastante corrosivo y puede generar afectaciones a la salud. De hecho hay tres oficiales de la unidad estatal de Protección Civil que están recibiendo atención médica Sergio Ramírez López, Director de Protección Civil Jalisco

Les tocó dormir a una temperatura de hasta 4ºC

A cientos de personas no les quedó de otra que dormir en sus vehículos con temperaturas de hasta 4ºC.

No, pues ya cinco horas aquí. Sí, no nos han dicho nada, no han venido. Nosotros íbamos a Jocotepec Joel, quien durmió en su camioneta

Hay quienes no llevaban ropa de invierno para poder mitigar el frío.

Venimos en un carro, no tenemos cobijas. Sí, venimos de Guadalajara y vamos a Cuyutlán, Colima Jaime González, quien durmió en su automóvil

La fila de vehículos era de casi 10 kilómetros. Poco después de las 8:30 de la mañana de este 18 de diciembre, se reabrió por completo la circulación

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: