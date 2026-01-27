Inicio Guadalajara Balacera Deja Cinco Heridos y un Muerto en Jardines del Tepeyac, Zapopan

Balacera Deja Cinco Heridos y un Muerto en Jardines del Tepeyac, Zapopan

|

N+

-

Un ataque armado registrado a las afueras de una tintorería en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan, dejó un saldo de cinco personas heridas y un hombre muerto

Balacera Jardines del Tepeyac Deja 5 Heridos y 1 Muerto en Zapopan Jalisco

Se registra una balacera en Zapopan. Foto: N+

COMPARTE:

Una intensa balacera se registró la tarde de este día en la colonia Jardines del Tepeyac, en el municipio de Zapopan, dejando como saldo cinco personas lesionadas y un hombre sin vida.

Noticia relacionada: Balacera Deja 5 Heridos y 1 Muerto en la Colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan

Los hechos ocurrieron a las afueras de una tintorería, ubicada en el cruce de la avenida Guadalupe y Manuel J. Clouthier, donde de acuerdo con los primeros reportes, varios escoltas descendían de una camioneta cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.

La agresión generó pánico entre clientes y vecinos de la zona, quienes realizaron múltiples llamadas a la cabina de emergencias 911 para solicitar el apoyo de policías y paramédicos.

Información en proceso.

Inseguridad en Guadalajara
Inicio Guadalajara Balacera jardines del tepeyac deja 5 heridos y 1 muerto en zapopan jalisco