Balacera Deja Cinco Heridos y un Muerto en Jardines del Tepeyac, Zapopan

Una intensa balacera se registró la tarde de este día en la colonia Jardines del Tepeyac, en el municipio de Zapopan, dejando como saldo cinco personas lesionadas y un hombre sin vida.

Los hechos ocurrieron a las afueras de una tintorería, ubicada en el cruce de la avenida Guadalupe y Manuel J. Clouthier, donde de acuerdo con los primeros reportes, varios escoltas descendían de una camioneta cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.

La agresión generó pánico entre clientes y vecinos de la zona, quienes realizaron múltiples llamadas a la cabina de emergencias 911 para solicitar el apoyo de policías y paramédicos.

