Bloqueos de Agricultores en Jalisco Paralizan Cientos de Camiones y Golpean Economía Local

Las afectaciones a la actividad económica por los bloqueos carreteros que se llevaron a cabo en Jalisco el 14 de octubre como parte de la manifestación de agricultores para exigir un ajuste en el precio del maíz, son sumamente grandes, de acuerdo al dirigente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster.

De acuerdo a Lancaster, un balance preliminar señala que al menos 350 camiones con insumos para sus afiliados no llegaron a tiempo en las primeras 24 horas.

Lo que nos preocupa y nos e está afectando es, sobre todo, la cadena de suministro, tenemos muchos productos que son just on time, sobre todo en el sector automotriz y electrónico y el sector de perecederos porque muchos de estos alimentos pudieran ser afectados Antonio Lancaster, Dirigente del Consejo de Cámaras Industriale

Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Alfredo Cárdenas, dijo que sólo en Jalisco, cerca de 20 mil camiones que disponen para mover carga en el estado, están resultando afectados.

Ambos funcionarios concordaron en que se requiere una solución inmediata para estas afectaciones a la actividad económica.

Cuando menos los productos, los peligrosos que están parados a mitad de la carretera, y ya vimos lo que pasó en varias ciudades, como para tenerlos parados y no darles continuidad, que pudiera pasar una desgracia Alfredo Cárdenas Garza, dirigente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga

Piden a la autoridades federal atender esta situación

Tanto el dirigente de los industriales como el del transporte de carga aceptan que los reclamos de los productores agropecuarios son fundados desde hace algunos años sin respuesta, por lo que hicieron un llamado a la autoridad federal a dar respuesta y atender el problema.

Y sobre todo lo que nos preocupa y nos ocupa es el tema del desabasto que podamos tener en las cadenas si esto se da por más tiempo Antonio Lancaster, Dirigente del Consejo de Cámaras Industriales

La COPARMEX Jalisco se unió al reclamo para que el gobierno federal solucione este bloqueo de los productos del campo. Solicitaron al gobierno de Jalisco que intervenga para proteger a las empresas locales que están siendo afectadas.

