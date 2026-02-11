Buscan a Jorge Alfredo; Fue a Tomarse unas Fotos en la Barranca de Huentitán y Desapareció

Jorge Alfredo González Ibañez, de 36 años, desapareció el 8 de febrero en la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, después de que iría a tomarse unas fotos, sin embargo, nunca volvió, por lo que su familia lo está buscando.

Familiares de Jorge Alfredo señalaron a las autoridades que se encontraban en un día de recreación, cuando el hombre dijo que iba a tomarse unas fotografías y perdieron contacto con él.

En primera instancia, los familiares comenzaron una búsqueda, y tras no localizarlo, pidieron ayuda a Bomberos de Guadalajara.

El operativo se ha prolongado desde el día domingo, se ha mantenido en constante supervisión y presencia del personal realizando búsqueda, lo que lo vuelve complejo es lo inaccesible del terreno y lo encañonado Julio Saldaña, Bombero de Guadalajara

Desde entonces se han hecho recorridos por diferentes puntos de la Barranca de Huentitán entre los municipios de Guadalajara y Zapopan, incluso se usó el helicóptero Zeus para buscar en zonas peligrosas, sin embargo, no ha habido resultados positivos.

Continúa la búsqueda de Jorge Alfredo a través de descensos con cuerdas

Este 11 de febrero, los rescatistas de diferentes dependencias realizan descensos a través de cuerdas por paredones de cerca de 150 metros.

El día de hoy se opta por una estrategia de un equipo técnico con cuerdas para realizar aproximaciones dentro de lo que es el barranco y profundidades de 80 a 150 metros de paredes Julio Saldaña, Bombero de Guadalajara

En este operativo participan Bomberos de Guadalajara y Zapopan, así como persona de la Policía de Guadalajara y Guardabosques, además de elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de la Fiscalía de Jalisco.

Cabe señalar que por la no localización de Jorge Alfredo, ya se emitió una ficha de búsqueda.

