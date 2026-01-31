Choque Entre Camión de la Ruta 231 C y Camioneta Deja Ocho Lesionados en Guadalajara

Al menos ocho personas resultaron lesionadas tras un fuerte choque entre una unidad del transporte público y una camioneta particular, registrado sobre la avenida Alcalde, a la altura del cruce con la calle F. Palavicini, en Guadalajara.

La camioneta se cruzó en el carril del camión de forma repentina

De acuerdo con el testimonio de pasajeros, el camión de la ruta R-231 C circulaba de manera normal por los carriles laterales de avenida Alcalde cuando una camioneta particular le cortó la circulación al intentar dar vuelta hacia la derecha desde los carriles centrales, para incorporarse a la calle F. Palavicini.

El conductor del transporte público intentó esquivar la camioneta para evitar el impacto directo; sin embargo, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un poste y un árbol. El camión estuvo a menos de un metro de impactarse contra un negocio de café ubicado en la esquina, lo que pudo haber provocado consecuencias aún más graves.

Al menos ocho personas terminaron lesionadas

Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados. Siete personas que viajaban en el camión resultaron con diversas lesiones, mientras que el conductor de la camioneta particular también fue atendido en el sitio.

Entre los lesionados del transporte público se encuentra un hombre de 57 años con posible trauma en el tórax y el cráneo; cuatro mujeres de 50, 51, 52 y 21 años con golpes y escoriaciones, así como dos hombres de 31 y 36 años con lesiones leves. Ninguno de ellos requirió traslado de urgencia, aunque permanecieron bajo observación médica.

La mujer y el bebé resultaron ilesos

En la camioneta particular viajaban un hombre, su esposa y un bebé de apenas dos meses de edad. Afortunadamente, la mujer y el menor resultaron ilesos, mientras que el conductor presentó golpes en distintas partes del cuerpo.

Autoridades de tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que la circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos debido a las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

Josué Rubalcaba / N+

