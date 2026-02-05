Estos son los Delitos por los que Investigan al Alcalde de Tequila, Diego “N”

El Fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que el presidente municipal de Tequila, Diego “N”, cuenta con cuatro carpetas de investigación vigentes relacionadas con presuntos delitos de competencia federal.

Delitos por los que investigan al alcalde de Tequila Diego "N"

Entre los delitos por los que se investiga al exalcalde de Tequila se incluyen extorsión mediante un esquema institucional, amenazas y violencia de género. El fiscal detalló que la denuncia inicial fue presentada por una empresa tequilera, en la que se señalaba la presunta participación de inspectores, personal del área de padrón y licencias, así como del propio alcalde.

Posteriormente, se sumaron nuevas denuncias en el área de Visitaduría, interpuestas por regidoras del Ayuntamiento.

Ante la naturaleza de los delitos, autoridades de Jalisco revisan la posibilidad de que la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atracción de las carpetas de investigación.

Un operativo incluyó la presencia de autoridades en al menos cinco domicilios ubicados entre el municipio de Tequila y el Área Metropolitana de Guadalajara.

Acciones preventivas en Jalisco

Finalmente, se informó que también se encuentra en análisis el posible desarme de la Policía Municipal de Tequila, corporación que cuenta con aproximadamente 100 elementos, como parte de las acciones preventivas y de revisión institucional.

