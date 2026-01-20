Agentes de la Fiscalía de Jalisco son Atacados a Balazos en Tonalá; Hay 3 Detenidos

Agentes de la Fiscalía de Jalisco fueron atacados a balazos mientras estaban realizando una diligencia en la colonia San Gaspar, del municipio de Tonalá.

Los hechos ocurrieron específicamente sobre la calle Pino Suárez, a su cruce con Nochebuena. Los agentes de la Fiscalía de Jalisco se encontraban llevando a cabo el cateo de una finca, donde horas antes se cometió un doble homicidio este 20 de enero.

Hasta el momento, no se han reportado agentes lesionados tras la agresión a disparos, así como tampoco se conoce quiénes y cuántas personas comenzaron a disparar. Sin embargo, se confirmó que hay tres personas detenidas.

No obstante, quienes comenzaron a atacar a los agentes de la Fiscalía de Jalisco, aparentemente, escaparon por las azoteas de los domicilios cercanos. Se solicitó el apoyo de diferentes dependencias, por lo que al lugar arribó la Policía de Tonalá, Policía de Jalisco, elementos de la Guardia Nacional, entre otros.

Un hombre fue localizado sin vida cerca de la zona

Este 20 de enero, se localizó el cuerpo de un hombre al interior de una obra en construcción, en los límites de los municipios de Tonalá y Tlaquepaque.

La víctima contaba con varios días de evolución cadavérica.

Miguel Zaragoza / N+

