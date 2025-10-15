Jalisco Cuenta Con Más de 2 Millones de Hectáreas de Uso Agrícola; Esto es lo que se Produce

Con más de 2.1 millones de hectáreas destinadas al uso agrícola, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en superficie sembrada. Además, de acuerdo con el INEGI, se encuentra entre las seis entidades que concentran el 63.8 % de la producción de granos.

Según los datos, la agricultura protegida en el estado abarca más de 7 mil hectáreas, con alto rendimiento en cultivos como jitomate y berries.

Sin embargo, el campo jalisciense enfrenta desafíos el 34.8 % de los productores tiene más de 65 años, lo que refleja un envejecimiento en el sector. La participación femenina también ha disminuido; en los últimos 15 años cayó dos puntos, y actualmente solo 1 de cada 10 campesinas son mujeres. El 10.1 % de la mano de obra en el campo corresponde a mujeres.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los productores agropecuarios en Jalisco?

El último Censo Agroalimentario del INEGI reveló que los principales problemas reportados por los productores son los altos costos de insumos (94 %) y los factores climáticos (39.5 %).

A pesar de estos retos, Jalisco continúa siendo un referente nacional en producción, tecnificación y diversidad agropecuaria.

