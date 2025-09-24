Reportan Escuela Rodeada de Aguas Negras en Tlaquepaque; Hay Más de 200 Niños Afectados

Alumnos de la Escuela Primaria José María Pino Suárez, ubicada en la colonia Valle de la Misericordia, en Tlaquepaque, se enfrentan diariamente a aguas negras para llegar al plantel escolar, ya que caminan varias cuadras entre baches y socavones inundados en las calles y avenidas.

De acuerdo a Sofía, quien lleva tres años viviendo con este problema, las inundaciones han generado focos de infecciones debido a la presencia de mosquitos, especialmente para los niños que van a la escuela antes señalada, ya que el drenaje está tapado.

Son más de tres años lo que tiene el problema aquí y siempre en temporada de lluvia. El olor, el mosquito, los focos de infección, porque incluso hasta el drenaje de la escuela queda completamente obstruido, imagínate niños pequeños no pueden ir al baño Sofía, vecina afectada

Padres de familia aseguran que los niños se han enfermado por la presencia de aguas negras

María Elena Hernández, otra de las vecinas, mencionó que los niños son los más afectados, ya que han llegado a enfermarse del estómago debido a la presencia de las aguas negras.

Los niños, a veces con conjuntivitis, infecciones estomacales, todo y también los maestros, son los que ahorita están, los niños cruzando por los topes. Si no fuera por los topes, todos los niños mojándose los piececitos y son aguas negras, es lo peor María Elena Hernández, otra de las vecinas afectadas

En el turno matutino hay 211 niños y niñas, lo que representa a una parte de las familias que padecen la situación.

La zona afectada es toda la avenida de Jesús, desde la calle San Rubén hasta la calle Santa Cruz del Valle, misma que también tiene el problema de la red de drenajes colapsada.

Hemos estado reportando al municipio de Tlaquepaque para que nos venga a ayudar y desazolve esta zona y ponga una alcantarilla pero no nos han hecho caso Saúl Contreras, director de la Escuela Primaria José María Pino Suárez

Cada vez es más grave la situación, por lo que piden apoyo a las autoridades para que realicen una solución definitiva.

Karina Fuerte / N+

