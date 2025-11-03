Presunto Asesino de Lalito Guarda Silencio Durante Audiencia en Puente Grande

José Manuel ‘N’, alias “Birux”, presunto responsable del homicidio de un joven identificado como “Lalito”, de 16 años, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia de imputación realizada el 2 de noviembre en los Juzgados de Control y Oralidad del Distrito I, ubicados en el complejo penitenciario de Puente Grande.

Al hombre, de 28 años de edad, la Fiscalía de Jalisco le imputó los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por los hechos ocurridos hace 11 días, en los que resultaron heridos otros dos jóvenes aficionados del Club Deportivo Guadalajara.

La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas, por lo que será hasta este 4 de noviembre cuando se reanude la audiencia inicial, en la que se escucharán los argumentos de las partes, se desahogarán pruebas y se resolverá si José Manuel ‘N’ es vinculado o no a proceso.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, confirmó que el proceso continuará conforme a derecho y que el acusado podrá ejercer plenamente su defensa.

¿Qué fue lo que pasó el día de la agresión?

Los hechos que derivaron en esta causa penal ocurrieron durante una serenata organizada por aficionados de las Chivas afuera de un hotel en avenida Mariano Otero. De acuerdo con testimonios, varios sujetos arribaron en tres vehículos y atacaron a los asistentes con tubos, navajas y bates.

Llegaron unos vatos caminando… no alcancé a mirar muy bien, y fue en eso donde recibo el primer golpe y se me nubló la vista. Eran fácilmente unos 25 o 30, traían tubos, navajas, bates Uno de los jóvenes agredidos, aficionado del Guadalajara

Autoridades estatales informaron que al menos otros cuatro sujetos presuntamente involucrados en la agresión ya fueron identificados, y se giraron órdenes de aprehensión en su contra.

Hasta el momento, ninguno de los dos clubes involucrados, Atlas y Chivas, ha emitido un pronunciamiento público sobre el ataque que ha conmocionado a la afición del fútbol jalisciense y nacional.

