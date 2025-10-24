Hombre Cae a Vías del Tren Mientras se Agarraba de la Ventana del Vagón de la L1 en Guadalajara

Un hombre de aproximadamente 35 y 40 años cayó a las vías del Tren Ligero de Guadalajara mientras iba agarrándose de una ventana de un vagón de la Línea 1, específicamente en la estación Unidad Deportiva, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:30 de la noche de este 24 de octubre. Las autoridades mencionaron que según usuarios del tren, aparentemente, el hombre se encontraba bajo los influjos de una droga.

El servicio fue suspendido, incluso SITEUR confirmó que se cerró la estación Unidad Deportiva, y que únicamente se está brindando un servicio provisional desde la estación Juárez hasta Auditorio.

¿Cuál es el estado de salud del hombre que cayó a las vías?

Ningún pasajero que iba a bordo de este vagón intentó activar la palanca de emergencia. Sin embargo, las autoridades señalaron que el hombre presentó severas lesiones, así como un trauma de cráneo, y aparentemente la amputación de una de sus piernas.

Se estima que el servicio de este tramo de la Línea 1 permanezca suspendido durante minutos u horas.

Ivonne Alcántar / N+

