Detienen a Hombre por Golpear a su Hija de 8 Años con un Palo de Escoba en Guadalajara

Un hombre identificado como José de Jesús ‘N’, de 36 años, fue detenido por golpear a su hija de 8 años con un palo en Guadalajara, quien ya se encuentra protegida por Ciudad Niñez.

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¿Cómo fue la detención del hombre?

El hombre fue detenido por policías de Guadalajara en la colonia Arboledas del Sur. Su adicción a las drogas lo puso en el radar de las autoridades, y es que caminaba por la av. De Los Ahuehuetes, fumando aparente cristal en una pipa, cuando fue visto por los oficiales.

Cuando los policías le marcaron el alto a José de Jesús ‘N’, éste se puso agresivo, por lo que fue asegurado por los mismos oficiales.

Una vez que se pidió información sobre este sujeto en la plataforma de seguridad en Jalisco, se supo que era buscado por golpear con un palo de escoba en la cabeza a su hija, en una finca de la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

El día de los hechos, la pequeña, tras la agresión, corrió hasta una tienda de abarrotes donde la pusieron a salvo hasta la llegada de las autoridades.

“Al ver que contaba con las características de un sujeto, el cual días pasados había golpeado con un palo a su hija, este hecho se dio cuando una niña de 8 años llegó a una tienda, esta de la comunidad industrial a pedir auxilio, la cual presentaba una herida en la cabeza, la cual dijo que su papá la había golpeado con un palo de escoba”, manifestó el comandante de la Policía de Guadalajara.

Juan Pablo Ortega / N+ Guadalajara

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