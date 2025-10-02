Investigan Intento de Homicidio o Secuestro Tras Balacera en Plaza Comercial de Tlaquepaque

La Fiscalía de Jalisco investiga un posible intento de homicidio o privación ilegal de la libertad como origen del enfrentamiento a balazos registrado en una plaza comercial ubicada en la intersección de avenida Colón y Anillo Periférico.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que el ataque habría estado dirigido directamente contra un hombre armado que repelió la agresión. Hasta el momento, se desconoce la identidad del individuo, así como si tiene vínculos con alguna corporación policial.

O querían quitarle la vida a esa persona o bien la querían levantar Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

El Fiscal añadió que el sujeto se resguardó detrás de uno de los pilares del centro comercial, motivo por el cual se registraron impactos de bala en una sucursal bancaria y en una tienda de colchones.

A pesar de la violencia del hecho, que ocurrió a plena luz del día, más de 24 horas después el centro comercial continúa operando con normalidad. Ambos establecimientos afectados ya fueron rehabilitados, aunque en el sitio aún se observan vidrios rotos y otros daños provocados por al menos 20 disparos.

Durante el tiroteo, decenas de personas buscaron refugio tirándose al suelo, como se escucha en grabaciones captadas por testigos del momento. "Recuéstese ahí por favor, señor, por favor...", se oye decir a una persona mientras se desataba el pánico.

Ciudadanos temen volver a la plaza comercial tras lo sucedido

Algunos clientes han expresado su preocupación por regresar al lugar.

Yo tengo muchos años viniendo a esta plaza y nunca se había oído nada, nunca había pasado nada Margarita Ramírez, quien acudía a realizar compras

El tiroteo inició en la sucursal bancaria y culminó en la tienda de colchones. Milagrosamente las balas no alcanzaron a ninguno de los empleados.

No se veía, nomás haga de cuenta que corría gente para allá y para acá, o sea, no se podía identificar quién era Uno de los trabajadores del centro comercial

Las autoridades continúan recabando testimonios y revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas dentro y fuera de los comercios, con la esperanza de identificar a todos los responsables del ataque.

Ivonne Alcántar / N+

