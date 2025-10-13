Inicia Entrega de Apoyos a Familias Afectadas por Inundaciones en Tototlán, Tlajomulco y Zapopan

El gobierno de Jalisco y los municipios afectados por las recientes lluvias iniciaron la entrega de apoyos a familias damnificadas por inundaciones registradas en distintas regiones del estado.

A partir de este 15 de octubre, las 599 familias del municipio de Tototlán comenzarán a recibir recursos provenientes del Fondo Estatal de Desastres Naturales, con una inversión total de 22 millones de pesos. Los apoyos se destinarán a la rehabilitación de viviendas y adquisición de menaje básico, informó el gobierno del estado.

El 29 de septiembre, el municipio quedó bajo el agua tras el desbordamiento del río El Tajo, que afectó viviendas de seis colonias.

Tototlán no es el único municipio que resultó con daños durante el temporal de lluvias. En Tlajomulco de Zúñiga, el gobierno municipal continúa con labores integrales en la avenida Adolf B. Horn, donde el 8 de septiembre se desbordó el arroyo El Seco, provocando inundaciones.

Se realizan trabajos de limpieza, reparación de infraestructura y atención a personas

Las autoridades locales informaron que se realizan trabajos de limpieza, reparación de infraestructura y atención directa a más de 600 personas afectadas. Además, se aprobaron apoyos económicos por 6.7 millones de pesos para 191 viviendas dañadas, y 8 millones de pesos más para hasta 800 comercios.

El proceso de entrega de estos apoyos, que se realiza mediante cheques nominativos comenzó esta semana, conforme al listado de beneficiarios validado por las instancias correspondientes. Los recursos se destinarán exclusivamente a menaje de vivienda, con el objetivo de que las familias puedan reponer bienes esenciales afectados por la contingencia.

En tanto, el ayuntamiento de Zapopan informó que en los próximos días también entregará apoyos económicos a personas afectadas por las lluvias en su territorio.

Yunuen Mora / N+

