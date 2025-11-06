Investigarán Posibles Omisiones en Caso de Magdalena Pérez, Identificada tras 11 Años en Semefo

Luego de más de una década sin identificar, el cuerpo de Magdalena Pérez López finalmente fue reconocido por las autoridades estatales, quienes confirmaron que se iniciará una investigación para determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos en el prolongado resguardo del cuerpo dentro del Servicio Médico Forense (Semefo).

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que se actuará en caso de encontrarse irregularidades.

En caso de haber responsabilidad, desde luego que habrá sanciones Salvador Zamora

Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, explicó que la identificación fue posible gracias al avance en las técnicas forenses y al uso de nuevas tecnologías que han acelerado las confrontas de ADN.

Afortunadamente se ha seguido haciendo análisis de perfiles genéticos de cuerpos que tienen ya bastante tiempo; en este caso dio match con esta muchacha y se logró identificar Salvador Gonzáles de los Santos, Fiscal de Jalisco

¿Qué le pasó a Magdalena Pérez?

El cuerpo de Magdalena fue hallado calcinado en 2014 y desde entonces permaneció en las instalaciones del Semefo. Su familia interpuso la denuncia por desaparición hasta 2016, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.

Las autoridades no descartan que, con la continuidad de los análisis genéticos, puedan identificarse otros casos similares al de Magdalena Pérez López.

