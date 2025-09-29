‘Pepa’, la Cocodrila Rescatada en Tonalá, Está Fuera de Peligro; Se Espera su Reubicación

Pepa, el cocodrilo hembra que estaba atrapada en aguas de la presa Las Rusias, en Tonalá, se encuentran nerviosa tras perder su hábitat, pero en condiciones buenas de salud y se encuentra en observación y resguardo en las instalaciones de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco.

No puedo decir que está ni bien ni mal, realmente no es el ecosistema adecuado. Sí tenía alimento porque aprovechaba la temporada de migración de aves y estaba alimentándose de patos. Estos días se facilitó su captura porque todavía no llega la migración como tal y el alimento está escaso Luis Cayo Cervantes, Director de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco

El hambre del reptil facilitó llevarla a una jaula para posteriormente hacerle estudios preliminares.

¿Cuánto tiempo estará 'Pepa' bajo observación?

Va a estar aquí temporalmente, no sabemos cuánto. Se va a empezar a trabajar el acercamiento con las autoridades correspondientes, para buscar un sitio adecuado. No hay nada más que decir, en este sitio. Hay que saber dónde se encuentra, si hay más chicos o más grandes, es un trabajo complejo de campo Luis Cayo Cervantes, Director de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco

Cabe señalar que Pepa pertenece a la especie de crocodylus acutus, la de mayor distribución en el Pacífico mexicano. Tendrá que esperar si es posible su reubicación en el Estero El Salado, en Puerto Vallarta.

Mientras tanto, el cocodrilo vive y duerme en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, en condiciones excelentes de atención.

