Intensa Lluvia Sorprende a Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara; Hubo Arrastre de Vehículos

Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara, fueron sorprendidos por la intensa lluvia que azotó a la ciudad durante la tarde y noche del jueves 25 de septiembre.

El fenómeno natural comenzó aproximadamente a las 18:00 horas, iniciando en El Salto, específicamente en los entornos del fraccionamiento Galaxia Bonito Jalisco. Posteriormente, la lluvia avanzó hacia Tlaquepaque.

Lluvia deja calles encharcadas y arrastra vehículos

Colonias como Las Huertas, Colonial Tlaquepaque y el fraccionamiento Revolución, sintieron el poder de la lluvia. En esta última zona, sobre la calle Mártires de Cananea, el nivel de agua superó los 30 centímetros y arrastró algunos vehículos sin que Protección Civil municipal reportara personas lesionadas.

Mientras que en Guadalajara, la Zona Industrial y sus alrededores también presentaron afectaciones en diversas calles. Afortunadamente, y después de algunos minutos, la tormenta cesó. No obstante, el tráfico colapsó en avenidas como Lázaro Cárdenas, Colón y 8 de Julio.

¿Habrá más lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara en lo que resta de septiembre?

Se espera que las lluvias continúen en los próximos días, tal como sucedió durante la mañana de este viernes 26 de septiembre.

Además, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, se prevé que durante la tarde haya chubascos dispersos, pues se prevé una temperatura mínima de 16ºC y una máxima de 27ºC. Te sugerimos cargar con chamarra, paraguas y botas contra la lluvia.

Miguel Zaragoza García / N+

