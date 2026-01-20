Localizan Muerto a Bebé Recién Nacido Dentro de un Bote de Basura en un Parque de Tlajomulco

En el fraccionamiento Valle de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue localizado sin vida un bebé recién nacido al interior de un bote de basura.

¿Donde fue localizado el bebé sin vida?

El hallazgo ocurrió dentro de un parque de juegos infantiles, donde el cuerpo del menor se encontraba envuelto en bolsas negras, oculto dentro del contenedor de residuos.

De acuerdo con los primeros reportes, fue un recolector de basura quien descubrió el cuerpo al realizar su labor habitual, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

Hasta el sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco, quienes confirmaron el reporte y procedieron a acordonar la zona para preservar indicios.

