Localizan Muerto a Bebé Recién Nacido Dentro de un Bote de Basura en un Parque de Tlajomulco
N+
El cuerpo de un bebé recién nacido fue localizado al interior de bolsas negras dentro de un bote de basura, en un parque de juegos infantiles del fraccionamiento Valle de Tejeda, en Tlajomulco
COMPARTE:
En el fraccionamiento Valle de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue localizado sin vida un bebé recién nacido al interior de un bote de basura.
Noticia relacionada: Localizan Cuerpo Enterrado en el Fraccionamiento Lomas del Mirador de Tlajomulco
¿Donde fue localizado el bebé sin vida?
El hallazgo ocurrió dentro de un parque de juegos infantiles, donde el cuerpo del menor se encontraba envuelto en bolsas negras, oculto dentro del contenedor de residuos.
De acuerdo con los primeros reportes, fue un recolector de basura quien descubrió el cuerpo al realizar su labor habitual, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias.
Hasta el sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco, quienes confirmaron el reporte y procedieron a acordonar la zona para preservar indicios.
Las Noticias N+
Historias recomendadas:
- ¿Cómo Obtener Tarjeta La Única en Jalisco? Requisitos Para Tramitarla y Tener Descuento en el TP
- Destituyen a Comisario de Seguridad de Jalisco por Tratar de Asfixiar a un Gato
- Instalan Módulos de Prerregistro Para Tramitar Tarjeta La Única en Jalisco: ¿Dónde se Ubican?
- Ataque Armado en Loma Bonita, Tonalá, Deja 2 Muertos y 1 Herido
- Localizan Sana y Salva a Una Menor que Había Escapado del Hogar Cabañas; Esto Sabemos