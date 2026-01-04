Encuentran Sin Vida a Empresario Tequilero, Adrián Corona, Privado de la Libertad en Jalisco

Fue localizado sin vida el empresario del ramo tequilero, Adrián Corona, quien había sido privado ilegalmente de la libertad el pasado 26 de diciembre de 2025.

¿Cómo fue la privación de la libertad del empresario?

De acuerdo con la información oficial, el empresario viajaba junto con su familia con destino a Puerto Vallarta cuando, a la altura del crucero de Volcanes, en sentido hacia Talpa de Allende, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados.

Los agresores despojaron a la familia de teléfonos celulares y diversas pertenencias, y posteriormente, por la fuerza, se llevaron a Adrián Corona, sin que se registrara ninguna exigencia económica por su liberación.

Localizan a empresario sin vida

Tres días después, el 29 de diciembre, el cuerpo del empresario fue localizado a orillas de la carretera en el municipio de Atenguillo. El cadáver presentaba múltiples golpes, huellas evidentes de violencia y varios impactos de proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que los captores nunca realizaron solicitudes de rescate. El cuerpo fue entregado a sus familiares el pasado 1 de enero.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el móvil del crimen. La Fiscalía de Investigación Regional continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

