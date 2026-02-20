Encuentran Feto en el Mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara

Locatarios del Mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara, encontraron un feto al interior de un saco amniótico, sobre unas escaleras ubicadas entre las calles Cabañas y Dionisio Rodríguez.

Noticia relacionada: Localizan a Bebé Sin Vida Dentro de Contenedores de Basura en Zapopan

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 20 de febrero. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, así como policías de Guadalajara, quienes quedaron como primeros respondientes y resguardaron al feto con unas cajas de madera.

Sobre el hallazgo, se pidió mando y conducción a un agente del Ministerio Público, sin embargo, serán peritajes forenses los que determinen si se trata de un feto humano.

Han encontrado a tres bebés sin vida en Jalisco en lo que va de 2026

Cabe señalar que fue apenas el 10 de febrero cuando una mujer en situación de calle estaba buscando material para reciclar, y encontró el cuerpo de un bebé de ocho meses de gestación en bolsas de plástico, en el mismo cruce donde se hizo el hallazgo este viernes.

El 16 de febrero, en Zapopan, fue encontrado por trabajadores de la limpieza otro bebé que nació sin vida; la madre, una adolescente, fue enviada a Ciudad Niñez.

También, hace un mes, en la colonia Valle de Tejeda, en Tlajomulco, una pequeña recién nacida fue encontrada en un contenedor de basura. La niña, a la que nombraron simbólicamente 'Lupita', recibió digna sepultura la semana pasada.

Alejandra Parra / N+

Historias recomendadas: