Luis R. Conriquez Comparece Ante Fiscalía de Jalisco por Presunta Apología del Delito

La Fiscalía de Jalisco investiga nuevos casos de presunta apología del delito relacionados con cantantes de música regional mexicana. En esta ocasión, el llamado a comparecer fue Luis R. Conriquez, cantante y rapero mexicano, luego de que se abriera una carpeta de investigación por su participación como invitado en un concierto realizado el 1 de noviembre en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

De acuerdo con la autoridad, durante esa presentación, cuyo anfitrión fue el también cantante Gabito Ballesteros, se habría interpretado un tema musical que presuntamente enaltece a líderes de la delincuencia organizada, lo que podría constituir apología del delito.

La llegada del cantante a la Fiscalía

Conriquez llegó a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en la Calle 14, a bordo de una camioneta tipo pick up roja con polarizado, escoltado por otra unidad blanca. Antes de ingresar, aseguró que no modificará su estilo musical.

Sí, sí vamos a seguir, pero en otro lugar, aquí no Luis R. Conriquez, cantante de regional mexicano

Tras realizar el registro correspondiente, el artista permaneció alrededor de 20 minutos dentro de las instalaciones. Al retirarse, declaró brevemente:

No, yo no canté corridos, yo nada más vine a otra cosa. Con permiso Luis R. Conriquez, cantante de regional mexicano

El cantante se abstuvo de rendir declaración ante el Ministerio Público.

Otros artistas también deberán comparecer

Por la misma presentación del 1 de noviembre, también fueron citados a comparecer Gabito Ballesteros y Tito Double P, quienes habrían interpretado un tema que podría incurrir en apología del delito.

En Jalisco, este delito se castiga con uno a seis meses de prisión, de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal del Estado.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

