Madre Deja Veracruz Para Buscar a su Hijo Desaparecido en Jalisco; Vino por Trabajo

Una madre desesperada dejó su hogar en Veracruz para salir en busca de su hijo Sebastián Menéndez Hernández, quien se encuentra desaparecido en Jalisco desde el 4 de septiembre.

El joven de 18 años, viajó desde Querétaro a Jalisco, donde de acuerdo con su madre Beatriz Uscanga, fue visto por última vez. Específicamente en la Nueva Central Camionera ubicada en Tlaquepaque.

El desaparece de la central de camiones de Tlaquepaque, el día 4 de septiembre; a las 08:45 de la mañana fue la última conexión Beatriz Uscanga, madre de Sebastián

¿Qué se sabe al momento de la desaparición de Sebastián en Jalisco?

En la Nueva Central Camionera, Sebastián abordó un taxi ejecutivo que lo trasladaría a Zapopan, donde le realizarán una entrevista de trabajo. Esto fue lo último que el joven le comentó a su madre a través del celular.

Trabajaba en Querétaro [...] A él le pagaron un boleto. Ya mi hijo va cumplir un mes, creo que hoy estamos a 3, he perdido la noción del tiempo. No he dormido; no se duerme, no se come Beatriz Uscanga, madre de Sebastián

Ante la Fiscalía del Estado de Jalisco ya hay una denuncia por la desaparición de Sebastián Menéndez; las investigaciones se encuentran en proceso.

Beatriz pide ayuda de colectivos

Por su parte, la señora Beatriz está buscando el apoyo de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, lleva más de 20 días en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo único que quiere es encontrar a su hijo con vida.

Yo no me voy sin mi hijo, y me voy con mi hijo vivo, porque a eso vine Beatriz Uscanga, madre de Sebastián

