¿Dónde se Presentará Maná y Alejandro Fernández Gratis Durante el Mundial 2026 en Guadalajara?

Durante el Mundial de Futbol 2026, Guadalajara no sólo será sede de grandes encuentros deportivos, sino también de algunos de los conciertos más esperados del año.

Maná y Alejandro Fernández, dos de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional, se preparan para ofrecer presentaciones gratuitas que prometen llenar de música y orgullo tapatío a miles de asistentes.

¿Dónde se presentarán Maná y Alejandro Fernández?

El concierto de Maná se llevará a cabo en la Glorieta de la Minerva, y se tiene previsto que se realice el 17 de junio de 2026, no obstante, de acuerdo al gobierno de Jalisco.

Mientras que sobre Alejandro Fernández, todavía no se ha definido el lugar en donde podría presentarse, así como tampoco hay una fecha del concierto, no obstante, se espera que pueda ocurrir en un día entre el 11 al 19 de junio, que es el tiempo que durará el Mundial 2026 en Guadalajara.

No obstante, aún hay más: el Gobernador de Jalisco anunció que Guadalajara intentará imponer un Récord Guinness que consistirá en que miles de niñas y niños trasladen un balón de futbol desde el Estadio Jalisco hasta el Estadio de las Chivas

También indicó que se espera la llegada de alrededor de 3 millones de visitantes durante los 39 días que durará el Mundial de Futbol 2026; por ello, se instalarán canchas de última generación y se ofrecerá una red gratuita de internet.

