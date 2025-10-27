¿Qué Carreteras Estarán Bloqueadas Hoy en Jalisco por la Marcha Pacífica de Agricultores?

Este lunes 27 de octubre, los agricultores jaliscienses hicieron un llamado para unirse a la marcha pacífica donde exigirán un precio justo a sus productos. Esto ocasionará tráfico y bloqueos carreteros a partir de las 12:00 de la tarde si las autoridades no respetan sus pedimentos.

¿Qué puntos estarán bloqueados por la marcha pacífica de agricultores en Jalisco?

A través de la marcha pacífica, los agricultores exigirán apoyos al campo y el pago justo a sus productos. Se prevé que los bloqueos sean momentáneos, sin embargo, esto provocará tráfico en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y sus alrededores.

Las zonas y carreteras que contarán con la presencia de agricultores en Jalisco son las siguientes:

Caseta Ocotlán

Carretera a Nogales ( a la altura del Technology Park)

Carretera a Morelia

Atotonilco

La Barca

Jamay

Carretera Guadalajara -Colima (kilómetro 40)

Te sugerimos salir con anticipación de casa o de ser posible, evitar las áreas antes señaladas, pues se desconoce hasta el momento cuánto durará la marcha pacífica de agricultores. Sin embargo, señalaron que si no se llega a un acuerdo con las autoridades, las carreteras serán bloqueadas totalmente después de la reunión a las 11:00 horas. De ser positiva la interacción, los agricultores se retirarán a sus labores y hogares.

