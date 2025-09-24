Más de 100 Mujeres Han Muerto Violentamente en Jalisco en lo que va del 2025

Valeria, Karla, Patxy, Astrid, Karina, Kimberli y, recientemente, July son algunas de las mujeres que han sido asesinadas en este 2025.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio se han registrado 94 muertes violentas de mujeres. Sumando los crímenes ocurridos entre agosto y lo que va de septiembre, la cifra aumentaría a 113 casos, según los registros de N+ Guadalajara.

Con el incremento en la saña y la visibilidad de los hechos —al quedar videograbados en algunos casos— expertos señalan que muchos de estos crímenes son cometidos por individuos con características específicas, dentro de un perfil criminal ya identificado.

Por lo regular el activo es una persona o es un varón de una mediana edad, que al no tener este tipo de relaciones sociales desquitan su fuerza, su furia o ese desapego que tienen con personas que se encuentran desprovistas o que están ocupadas haciendo algún tema y son fáciles, son presas para ser víctimas. Rogelio Barba, profesor e investigador, CUCSH U. de G.

Feminicidios en Jalisco. Foto: N+

En algunos casos, la percepción de rechazo por parte de la sociedad se comparte en redes sociales y foros de internet, lo que puede derivar en mayor agresión hacia las mujeres.

Se tiene que hacer muchísima investigación y, sobre todo, detectar estos grupos para poderlos tratar. No es el punto de vista penal, aumentando las penas, sino un tratamiento psicológico, sociológico, que pueda inhibir, contener, desarticular esas organizaciones de odio, de este odio radical a las mujeres. Rogelio Barba, profesor e investigador, CUCSH U. de G.

¿Cuántos crímenes contra mujeres se catalogan como feminicidios en Jalisco?

En promedio, en Jalisco sólo el 20 por ciento de los crímenes contra mujeres se consignan bajo el protocolo de feminicidio; el resto se castiga como homicidios dolosos.

Según el Código Penal del Estado de Jalisco, el homicidio se sanciona con penas de veinte a cuarenta años de prisión, mientras que el feminicidio puede alcanzar hasta setenta años de cárcel.

