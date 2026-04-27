Asesinan a Joven con una Piedra en Tonalá; Esto se Sabe al Momento

Un joven de 25 años fue asesinado durante la madrugada de este lunes 27 de abril, en Tonalá. La víctima presentaba múltiples heridas en el cuerpo y, al parecer, le dejaron caer una roca en la cabeza para que muriera.

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La brutal agresión ocurrió sobre la calle Cruz del Puente, a su cruce con Cruz del Zalate, donde el joven quedó a mitad de la calle sin que nadie pudiera aportar datos del o los responsables.

Así encontraron al joven asesinado en Tonalá

La víctima, según autoridades, no portaba calzado, ni playera, solo traía un pantalón de mezclilla cuyo color se matizaba con la sangre. Además, había huellas de arrastre de aproximadamente cinco metros.

El cuerpo quedó a la deriva por alrededor de tres horas, hasta que la Policía del Estado de Jalisco llegó al punto y comenzó con el protocolo de primeros respondientes.

Al momento se desconoce la identidad del joven, por lo que su cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para recabar mayor información de la víctima.

Miguel Zaragoza García / N+

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