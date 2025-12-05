México vs Corea del Sur en Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara; Esto Sabemos

Durante el sorteo oficial de los partidos que se enfrentarán durante el Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara, se confirmó que la Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur como parte de la fase de grupos del torneo.

El encuentro se llevará a cabo dentro del Estadio Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en territorio mexicano.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participó en la conferencia matutina del 27 de noviembre, donde compartió información sobre las actividades previstas en Guadalajara con motivo del Mundial de Futbol 2026.

Según explicó Lemus, la ciudad contará con dos conciertos gratuitos y además intentará imponer un nuevo Récord Guinness durante este evento futbolístico que reunirá a millones de aficionados alrededor del planeta.

El gobernador de Jalisco señaló que Guadalajara intentará establecer un Récord Guinness mediante una dinámica en la que miles de niños trasladarán un balón de futbol desde el Estadio Jalisco hasta el Estadio Guadalajara.

Además, indicó que se espera la llegada de alrededor de 3 millones de visitantes durante los 39 días que durará el Mundial de Futbol 2026, por lo que la ciudad contará con canchas de última generación y acceso gratuito a una red de internet.

