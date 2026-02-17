¿A qué Hora son las Misas del Miércoles de Cenizas en la Catedral de Guadalajara?

La imposición de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, por lo que este 18 de febrero, para los creyentes católicos es un día de ayuno y abstinencia; el sacerdote traza una cruz en la frente, generalmente durante la misa después de la homilía, o en una celebración de la Palabra, aunque algunas veces imponen las cenizas durante todo el día en las parroquias.

Posterior a la cruz de ceniza, el sacerdote, diácono o alguna persona designada por las autoridades eclesiástica, como un catequista, repite las palabras: “conviértete y cree en el Evangelio” o “recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir”, para recordar que al final de nuestra vida sólo nos llevaremos aquello que hicimos por Dios y por el bien de los demás hombres.

¿A qué hora son las misas por el Miércoles de Ceniza en la Catedral de Guadalajara?

La misa en la Catedral Basílica la Asunción de María, será presidida por el Mons. Héctor López Alvarado, quien es el obispo auxiliar de Guadalajara, y estos son los horarios de las celebraciones eucarísticas:

9:30 de la mañana

10:30 de la mañana

12:00 de la tarde

6:00 de la tarde

Mientras que la imposición de ceniza al terminar las misas serán las siguientes horas:

9:30 de la mañana

11:30 de la mañana a 3:00 de la tarde

4:00 de la tarde a 8:00 de la noche

Karina Fuerte / N+ Guadalajara

