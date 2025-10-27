Muere Guardia de Seguridad de la Clínica 46 del IMSS en Guadalajara; Habría Sufrido un Infarto

Un hombre que trabajaba como guardia de seguridad de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalajara, murió mientras caminaba por la banqueta de la Av. 8 de Julio, al cruce con la calle Gorrión, en la colonia Morelos.

El sujeto tenía entre 55 y 60 años de edad, y de acuerdo a los primeros reportes de los paramédicos de la Cruz Verde, podría haber fallecido después de haber sufrido un infarto fulminante.

Fiscalía de Jalisco investiga las causas del fallecimiento del hombre

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para detectar algún hecho violento.

Mientras tanto, el cuerpo permaneció tendido sobre el lugar, y la zona estuvo bajo resguardo de elementos de la Policía de Guadalajara.

Refieren los testigos que ven al hombre cuando van caminando y en un momento dado se desvanece, se pide los servicios médicos, los cuales de manera lamentable nos confirman el deceso del mismo, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio Comandante de la Policía de Guadalajara

El guardia fallecido fue identificado por sus familiares, quienes llegaron al lugar de los hechos.

Se espera que el cuerpo sea trasladado por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde se le realizará la autopsia de ley, la cual podrá determinar de manera oficial las causas de muerte del hombre.

