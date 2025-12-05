Hombre Golpea a su Exesposa en la Cara con un Casco de Motociclista en Zapopan

Un hombre golpeó con un casco de motociclista a su exesposa en plena vía pública, sobre el cruce de la Av. Juan Pablo Segundo y José María Morelos, en la colonia Tepeyac, del municipio de Zapopan.

Noticia relacionada: Joven Confiesa que Mató a Mujer en Zapopan; Dijo Estar Influenciado por un Género Musica

Los hechos ocurrieron este 5 de diciembre, el sujeto iba a bordo de una motocicleta cuando la mujer viajaba en su automóvil, tratando de escapar de él. En el cruce antes mencionado, el hombre alcanzó a detener a su exesposa, se tornó agresivo y la golpeó en el rostro con su casco, así como también le causó varios moretones en el cuerpo.

La mujer busca interponer una denuncia contra su exesposo

El sujeto también dañó el automóvil de la mujer, quien pidió apoyo a ciclo policías de Zapopan que estaban pasando por el lugar, y les manifestó que quería interponer una denuncia en contra de su expareja.

Cabe señalar que cuando los policías se entrevistaron con la mujer, el agresor ya se había escapado. La víctima no tenía alguna medida de protección.

Después de este incidente, se informó al agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendados: