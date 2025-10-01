Mujer se Defiende de Agresor y lo Hiere con un Cuchillo en Guadalajara

Una mujer atacó a un hombre en la pierna con un cuchillo, luego de que éste intentó hacerle daño, al interior de una vivienda en la colonia Jardines de San Francisco, en el municipio de Guadalajara.

La joven explicó a las autoridades que no era la primera vez que el sujeto la agredía, sin embargo, esta vez logró defenderse causándole una lesión en la pierna, por lo que fue enviado hasta un puesto de socorros para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 1 de octubre, en el cruce de las calles Jardines de Babilonia y Jardines de la Granja.

Policías de Guadalajara llegaron al lugar de los hechos, retuvieron al herido hasta que fue atendido por los paramédicos y finalmente fue llevado a las instalaciones de la Cruz Verde, ubicadas en la zona del vestir, en Medrano.

Aparentemente, el agresor se encontraba bajo los influjos de alguna droga. No obstante, no se ha mencionado cuál será su proceso legal, pero se espera que se ponga a disposición del Ministerio Público.

Hombre Hiere a su Exnovia con un Cuchillo en Guadalajara

Cabe señalar que este no es el único hecho en el que está involucrado un ataque con cuchillo, ya que este 1 de octubre, un hombre apuñaló a su exnovia y al padre de ésta en la colonia Santa María, en Guadalajara.

Una vez dentro de la casa, el agresor comenzó a discutir con la mujer e intentó asesinarla con un cuchillo. El padre de la víctima intervino para protegerla, pero recibió una puñalada en uno de sus pulmones.

Después del ataque, el agresor huyó en una motocicleta, y hasta ahora se desconoce su paradero.

La abuela de la mujer afirmó que el agresor ya no mantenía una relación con su nieta.

