Mujer Sufre Quemaduras de Tercer Grado Tras Procedimiento Estético en Clínica de Guadalajara

Lo que sería únicamente un procedimiento estético y ambulatorio se convirtió en la peor pesadilla de Vanessa, quien acudió a una clínica de oftalmológica en Guadalajara sin imaginar que sufriría quemaduras de tercer grado en los ojos.

Fue el pasado 25 de agosto cuando Vanessa fue a la clínica ubicada en el cruce de las avenidas Manuela Acuña y Terranova, en la colonia Prados de Providencia. En el lugar, se realizaría un procedimiento de láser fraccionado, utilizado para contraer la piel de los párpados.

La intervención tardaría sólo 20 minutos y, según la doctora que lo llevaría a cabo, serían tres días de recuperación pero, por el contrario, tiene poco más de dos meses con lo que ella considera los dolores más intensos que ha sufrido en toda su vida, pues resultó con quemaduras de tercer grado en los ojos.

No sabes cómo me dolió, fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Yo le decía a la doctora: ‘ya no puedo más, me está doliendo horrible. Por favor, para’. Y ella me decía: ‘no, aguántate, así es, es normal’ Vanessa Lara, denuncia negligencia estética en clínica de Guadalajara

La mujer agregó que “olía a quemado toda la clínica”, y que el dolor que atravesó fue tan insoportable que nunca lo olvidará.

¿Qué afectaciones dejó en Vanessa el procedimiento que le realizaron en la clínica de oftalmología?

Vanessa enviaba todos los días una foto a la doctora para que viera el avance de su supuesta recuperación, y lo que ella obtenía era un: “todo bien, todo está perfecto”.

No hubo día que no le mandara foto Vanessa Lara, denuncia negligencia estética en clínica de Guadalajara

Sin embargo, Vanessa tenía quemaduras de primero, segundo y tercer grado; a más de dos meses de esta terrible experiencia, hoy padece glaucoma y estuvo en riesgo de perder la vista, pues las quemaduras llegaron incluso al músculo.

¿Qué postura tomó la clínica de oftalmología donde supuestamente hubo negligencia médica?

N+ Guadalajara acudió a la clínica donde se llevó a cabo el procedimiento de Vanessa, sin embargo, se negó cualquier tipo de información e incluso refirieron que, al momento, no había ningún encargado que pudiera atender esta situación.

Fue a través de las redes sociales de la clínica donde, entre otras cosas, informaron que todos los procedimientos se llevan a cabo bajo los protocolos establecidos y con las mejores prácticas clínicas. Asimismo, señalaron que han brindado respaldo a la paciente.

Han pasado dos meses y una semana y no sé aún nada de la doctora ni de la clínica. No se han hecho responsables y lo más triste es que sigue abierto, siguen trabajando, la gente sigue cayendo y yo lo que quiero es que nadie más pase por lo que yo estoy pasando Vanessa Lara, denuncia negligencia estética en clínica de Guadalajara

Vanessa ya interpuso una queja ante la Comisión de Arbitraje Médico, donde informaron que la clínica sí cuenta con registro y que continúa el proceso de conciliación, sin que hasta el momento se llegue a una resolución.

Esta mujer de 43 años hoy vive dolorosos procesos de curación y regeneración de piel que, además de costosos, no garantizan que sus ojos puedan quedar bien y sin cicatrices.

Además, luego de que rompiera el silencio a través de redes sociales, al menos 10 mujeres se le han acercado con testimonios similares. Incluso cuatro de ellas han perdido un ojo. Vanessa solo pide justicia.

Que vean el daño que me hicieron, el daño psicológico tan tremendo que vivo día con día, y que no me puedo esconder ni puedo parar el mundo, porque soy mamá y soy esposa Vanessa Lara, denuncia negligencia estética en clínica de Guadalajara

