Niño de 12 Años Baleado en Guadalajara Continúa siendo Atendido y está Fuera de Peligro

El niño de 12 años que recibió un disparo en Guadalajara porque no dejó jugar futbol a otro menor, quien fue el que cometió la agresión, está fuera de peligro y continúa siendo atendido en una clínica del IMSS.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que este caso es atendido por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia, sin embargo, el niño que disparó, sigue sin ser localizado.

Mientras tanto, los vecinos de la colonia Miravalle, dicen desconocer a los niños implicados en los hechos, pero aseguraron que tendrán cuidado y atención especial a las actividades que realizan sus hijos fuera de sus hogares.

“Más que nada estar atentos a cómo son también nuestros niños porque a veces son muy violentos, entonces tener cuidado y estar más atento a ellos, con quién se juntan, porque uno como padre, incluso yo con mis hijos, porque si no, pues ahorita estamos muy mal los padres también, que no estemos atentos a los niños", mencionó Gabriela Gálvez, madre de familia de la colonia

¿Cómo ocurrió el ataque?

Fue el 4 de marzo cuando un grupo de amigos estaba jugando futbol en unas canchas que se encuentran en las influencias del Mercado de Tablitas, en la colonia Miravalle, en Guadalajara, cuando un niño llegó para jugar, sin embargo, cuando uno de ellos no le permitió su petición, el menor sacó una pistola y le disparó en el hombro.

Cabe señalar que más tarde ese mismo día, otro adolescente de 15 años murió tras ser atacado a balazos cerca de su domicilio, en la colonia Paraísos del Colli. En esta ocasión, los responsables habrían huido del sitio luego de haber cometido la agresión.

Jahir Bernardino / N+

