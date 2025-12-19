Menor de 6 Años Muere Atropellado Al Intentar Cruzar por un Juguete en Zapopan

Un menor de tan solo 6 años falleció de manera trágica en Zapopan después de ser atropellado por una camioneta pick up. El hecho, se registró cuando el pequeño pretendía agarrar un juguete de una camioneta que estaba repartiendo regalos en la vía pública.

Noticia relacionada: A 3 Días de la Inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, Detienen a Asaltante con Cuchillo

Fue la noche del jueves 18 de diciembre, en los cruces de las calles Nogal y Oyamel, en la colonia La Higuera, cuando el menor de 6 años intentó cruzar la calle para recibir un regalo. Sin embargo, justo en ese momento el conductor de una camioneta no pudo detenerse a tiempo y lo atropelló.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según testigos, el accidente ocurrió cuando otras camionetas pasaban por la calle Nogal repartiendo juguetes para los niños. De inmediato el menor fue llevado en estado grave a la Cruz Verde Villas de Guadalupe, en Zapopan, donde pese a la atención inmediata, fue declarado muerto 30 minutos después.

El pequeño presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo un traumatismo de cráneo.

¿Qué pasó con el conductor de la camioneta?

El conductor responsable bajó lo antes posible para intentar auxiliar al menor; sin embargo, los padres del pequeño fueron quienes le hicieron el traslado hasta el puesto de socorros.

Aun así, el tripulante de la camioneta permaneció en el sitio en espera de que policías de Zapopan arribaran al lugar. Por protocolo, el hombre de 48 años quedó detenido, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco determina su nivel de responsabilidad.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: