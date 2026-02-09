Confirman Brote de Hepatitis C en Tepatitlán, Zapotlanejo y Tonalá

El Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud Jalisco confirmó a través de un video en sus redes sociales, que hay un brote de hepatitis C en Tepatitlán, en la delegación San José de las Flores del municipio de Zapotlanejo, y en Tonalá.

Que contamos ya con todas las pruebas para poder estar atendiendo a todas las personas sospechosas que acudieron a ponerse sus tratamientos para que acudan a atenderse a tiempo. Que contamos con el tratamiento de hepatitis C en caso de ser positivo Hugo Bravo, Titular del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud Jalisco

La Hepatitis C puede derivar en cirrosis si no se trata adecuadamente

De acuerdo con los especialistas, esta es una enfermedad que ataca principalmente al hígado, y si no se trata adecuadamente, puede convertirse en cirrosis.

La detección se realiza con prueba rápida o en sangre, y cuando se tenga la confirmación, se lleva a cabo la carga viral, y en todo caso, el manejo de terapia con antivirales de acción directa.

Hugo Bravo resaltó que en caso de no tener seguridad social como IMSS o ISSSTE, se puede acudir a los centros de salud. Incluso informó que desde la región sanitaria han acudido a las localidades para detectar los casos.

A pesar de que la Secretaría de Salud no ha dado a conocer la cantidad de casos, a través de redes sociales trasciende que podrían ser más de 50 personas infectadas.

Indican que el brote podría haber surgido de un supuesto doctor que acudía a una localidad de Tepatitlán a inyectar células madre, sin embargo, esto no se ha confirmado por ninguna dependencia oficial.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco señaló que hasta ahora no se ha presentado ninguna persona a realizar una denuncia.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

