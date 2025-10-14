“Me Estoy Muriendo en Vida”: Padre Busca a su Hijo de 14 Años Desaparecido en Tlajomulco

Martín Saucedo es un padre de familia que está buscando a Pepe, su hijo de 14 años, quien desapareció el 11 de octubre en el municipio de Tlajomulco.

Necesito que te regreses a mi casa. Necesito que regreses con nosotros, hijo, porque me estoy muriendo en vida Martín Saucedo, padre de Pepe

Estas son las súplicas de Martín, quien mencionó que su hijo salió de su casa en la colonia La Fortuna, pero no regresó.

No es mala persona, no es mal niño. Y la verdad que esto nos está partiendo el alma mucho, muy feo Martín Saucedo, padre de Pepe

José Guadalupe Saucedo Muñoz, conocido como Pepe por sus seres queridos, es el segundo de tres hijos, estudia tercer grado de secundaria y tiene diferentes trabajos temporales, con los cuales ayuda a sus padres con los gastos de su hogar.

A pesar de que ya se emitió una ficha de búsqueda, todavía no se sabe nada sobre el paradero de Pepe.

Apiádense de mí, de mis hijos, de mis otros hijos, y de mi esposa, y por favor, háganmelo llegar. No vamos a hacer nada contra nadie, lo único que queremos es recuperar a mi hijo Martín Saucedo, padre de Pepe

Padre de Pepe sospecha que podría haber sido influenciado por una falsa oferta de trabajo

Una de las sospechas de Martín, es que Pepe podría haber sido influenciado por una falsa oferta de trabajo con alto sueldo en Tijuana, sin embargo, sólo son conjeturas.

La familia de Pepe mantiene la esperanza de verlo pronto, sano y salvo, por lo que, quien tenga información sobre su paradero, Martín pidió que llamen al número de la Comisión de Búsqueda 33 3145 6314.

